انگلینڈ اور آسٹریلیا ایشز سیریز میں ٹکرانے کو تیار لیکن اس سیریز کا آغاز ایک اخباری سرخی سے کیسے ہوا؟ کرکٹ مداحوں کے لیے دلچسپ خبر 

میلبورن(ڈیلی پاکستان آن لائن )انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ایشز سیریز آٹھ دسمبر سے شروع ہونے جا رہی ہے لیکن اس سیریز کے آغاز سے متعلق دلچسپ حقائق جانئے ۔

تفصیل کے مطابق ’دی ایشز ‘ کی اصطلاح کی ابتداءاصل میں ایک برطانوی اخبار 'دی اسپورٹنگ ٹائمز ' میں شائع ہونے والی ایک طنزیہ تحریر ست ہوئی۔رپورٹس کے مطابق آسٹریلیا نے اپنے 1882 کے دورے میں اوول کے میدان میں انگلینڈ کو شکست دی تو لندن کے اخبار ’دی اسپورٹنگ ٹائمز‘ نے انگلینڈ کی ہار پر ’انتقال پرملال‘ کی طرح کی ایک طنزیہ تحریر میں لکھا کہ 'انگلینڈ کرکٹ کی موت ہوگئی ہے اور اب اس کی راکھ (Ashes) کو آسٹریلیا لے جایا جائے گا' جس کے بعد انگلینڈ کے کپتان ا یو بلغ نے دعویٰ کیا کہ ہم اگلے دورہ آسٹریلیا میں یہ ایشز واپس لائیں گے۔

