دو پاکستانی کھلاڑیوں کو  آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد کر دیا گیا 

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل(آئی سی سی ) نے ماہ نومبر کے پلئیر آف دی منتھ کے لیے متعدد کھلاڑیوں کو نامزد کیا ہے۔

رواں سال ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی طر ف سے سب سے زیادہ سکور بنانے والے اوپنر عابد علی کو بہترین پرفارمنسز کا انعام مل گیا اورآئی سی سی نے پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد کر لیا ہے۔عابد علی کے ساتھ آسڑیلین اوپننگ بلے باز ڈیوڈ وارنر اور نیوزی لینڈ کے سٹار فاسٹ باؤلر ٹِم ساؤتھی شامل ہیں ،بہترین ووٹنگ پرکسی ایک کو ماہ نومبر کے بہترین کرکٹر کا ایوارڈ دیا جائے گا ۔

دوسری جانب ویمن کرکٹرز میں پاکستان کی انعم امین ،ویسٹ انڈیز کی ہیلی میتھیوز اور بنگلادیشی ناہیدہ اختر کو بھی پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔

ICYMI: Nominees for the ICC #POTM for November 2021 have been announced ????

Take a look and VOTE NOW ????️ https://t.co/M4fR9WmEiT pic.twitter.com/trblnmDTmy