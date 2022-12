چودھری الٹے بھی لٹک جائیں تو اسمبلیاں تحلیل کیے بغیر سیاست نہیں بچا سکتے" عمران ریاض خان کھل کر میدان میں آگئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )صحافی عمران ریاض خان اور مونس الٰہی کے درمیان لفظی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے، اب سینئر صحافی کھل کر بول پڑے ہیں, سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ "چوہدری الٹے بھی لٹک جائیں تو اسمبلیاں تحلیل کیے بغیر سیاست نہیں بچا سکتے"۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے مونس الٰہی نے ٹوئٹ کیا تھا کہ "میں نے سنا ہے کسی کا ویزااس بنیاد پر کینسل ہوا ہے کہ اس کے مجرموں کے ساتھ کافی مضبوط تعلقات ہیں، اس کےبعد اس شخص کو ایئر پورٹ سے واپس بھیج دیا گیا۔

Heard someone’s visa got cancelled due to strong links with criminal elements. He had to go back from airport.