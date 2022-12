"انشاء اللّٰہ ایران میں پورےحجاب کے ساتھ جاؤں گی"، اداکارہ سحر شنواری

پشاور(ڈیلی پاکستا ن آن لائن)خیبرپختونخواہ سے تعلق رکھنے والی پاکستانی اداکارہ سحر شنواری نے ٹویٹر پر اعلان کرتے ہوئے کہا کہ "انشاء اللہ میں ایران کی اسلامی حکومت کی حمایت کے لیے پورے حجاب کے ساتھ ایران جاؤں گی"۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر اداکارہ سحر شنواری نے باحجاب ایران جانے کا اعلان کرتے ہوئے اپنی ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ "حجاب کوئی بری چیز نہیں ہے، برائے مہربانی اس کو بدنام کرنا بند کریں"۔

InshAllah I will go to Iran with full hejab to support Islamic government of Iran. Hejab is not a bad thing. Please stop damonizing it ✌️#GreatSatan pic.twitter.com/2gSDnYfqpQ