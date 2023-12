شمالی کوریا کے سربراہ کی ملکی خواتین سے ’’رو رو ‘‘ کر زیادہ بچے پیدا کرنے کی اپیل

پیانگ یانگ (ڈیلی پاکستان آن لائن)شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اُن نے ملک کی خواتین سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اپیل کر دی۔غیرملکی خبرایجنسی کے مطابق پیانگ یانگ میں ماؤں کے لیے خصوصی منعقدہ کی گئی تقریب میں شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اُن نے ملک میں شرح پیدائش میں کمی کو روکنے کے لیے خواتین سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اپیل کی۔

کم جونگ اُن کی اسی تقریب کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں جب انہوں نے ملک کی گرتی ہوئی شرح پیدائش سے نمٹنے کے لیے خواتین سے زیادہ بچے پیدا کرنے پر زور دیا تو وہ جذباتی ہوگئے اور ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔

