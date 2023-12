بالی وڈ سپرسٹار عامر خان سیلاب میں پھنس گئے، کشتی کے ذریعے ریسکیو کیا گیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن)سمندری طوفان میچونگ انڈین ریاست آندھرا پردیش کے ساحل سے ٹکرا گیا ہے جس کے باعث تامل ناڈو میں بھی شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہےاور چنئی سمیت متعدد شہروں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوگئی ہے۔

انڈین اداکار عامر خان اورتمل اداکار وِشنو وِشال بھی سیلابی صورتحال کے سبب چنئی میں پھنس گئے تھے جنہیں مقامی حکام نے کشتی کے ذریعے ریسکیو کروایا۔وشنو وشال نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی ہے جس میں لکھا کہ ’پانی میرے گھر میں داخل ہوگیا ہے اور اس کی سطح بُری طرح سے بڑھ رہی ہے۔‘کچھ گھنٹوں بعد انہوں نے مزید تصاویر شیئر کیں جس میں اُن کے ساتھ عامر خان بھی کشتی میں سوار نظر آئے۔ تمل اداکار نے اپنی دوسری پوسٹ میں لکھا کہ فائر اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ نے اُن کی مدد کی اور کشتی کے ذریعے سیلابی علاقے سے نکالا۔

More than 30 people wer taken out from our villa community with many old people as well

Thanks to the firemen who helped us all and are helping other people in karapakkam…



We gave them some food that we had..



Please help these people as well ..they are workin non stop n… https://t.co/1FmJoGSPzV