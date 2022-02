کراچی کنگز کے مالک نے اپنی ٹیم کے مداحوں کے لیے پیغام جاری کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال نے ٹیم کی بری پرفارمنس پر مداحوں سے معافی مانگی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے سلمان اقبال کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک بہترین ٹیم بنانے کے لیے پوری کوشش کی تھی۔مگر چیزیں اس طرح نہیں ہوسکیں جیسے ہم چاہ رہے تھے۔ہمیں دوسری ٹیموں نے آؤٹ کلاس کیا،ہمیں کورونا اور انجریز کا بھی سامنا رہا،مجھے ان شکستوں کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا کہ کسی بھی کراچی کنگز کے مداح کو،ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اورکم بیک کریں گے۔

I’m sorry Karachi! We tried to put together the best team but things just haven’t gone our way. We have been outclassed by other teams. We had all these injuries and covid! I love this team as much as all the fans of #karachi . We will try and fix it! Shall come back inshallah!