مسلم لیگ ن کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، اہم ترین فیصلہ کرلیا گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی سنٹرل ایگزیکٹو کمیٹی (سی ای سی) نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ موجودہ حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے۔

مسلم لیگ ن کی سی ای سی کا اجلاس سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت ہوا جس میں شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، احسن اقبال، خواجہ آصف، رانا تنویر حسین سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ سی ای سی کے تمام ارکان نے نواز شریف کی قیادت پر غیر مشروط اعتماد کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ وہ نواز شریف کے تمام فیصلوں کی مکمل حمایت کریں گے۔

PMLN CEC meeting on. All members reposed their implicit & unconditional trust in ⁦ @NawazSharifMNS ⁩ Party said it will support & back all decisions taken by him. Alhamdolillah! pic.twitter.com/YJHu0S2JR0

مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے سی ای سی کے حوالے سے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ عوام کی زبوں حالی اور حکومت کی نا اہلی کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ ن اس بات پر متفق ہے کہ عمران خان کو گھر جانا ہوگا۔ جتنے دن بھی یہ حکومت رہے گی عوام کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا۔ مریم نواز کے مطابق عمران خان کے حوالے سے موقف پر سی ای سی کے کسی ایک بھی رکن نے اختلاف نہیں کیا۔

Keeping in mind the plight of the masses & government’s ineptitude & failure in every field, there is a consensus in the party that IK government has to go. Every day that it is allowed to stay will add to the misery of the people. Not a single member disagreed.