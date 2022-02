کیا شاہد آفریدی آج اپنا آخری کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں؟

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کھلاڑی شاہد آفریدی آج ممکنہ طور پر بطور پروفیشنل کرکٹر اپنے کریئر کا آخری میچ کھیل رہے ہیں۔

شاہد آفریدی انٹرنیشنل کرکٹ سے پہلے ہی ریٹائر ہوچکے ہیں تاہم پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کھیل رہے ہیں۔ وہ ساتویں سیزن میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ممکنہ طور پر آج اپنا آخری پروفیشنل کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں۔آفریدی کی مکمل ریٹائرمنٹ کے حوالے سے یہ دعویٰ صحافی فیضان لاکھانی نے کیا ہے۔

انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ شاہد آفریدی نے بے شمار کرکٹ میچز، سرخ بال سے سفید گیند تک، سفید وردی سے رنگین کِٹ تک، درجنوں تفریح سے بھرپور اننگز کھیلیں۔ آج وہ ممکنہ طور پر اپنی پروفیشنل کرکٹ کا آخری میچ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیل رہے ہیں۔

Countless games of cricket, from red-ball to white-ball, from white kit to coloured kit, tons of entertaining innings, @SAfridiOfficial playing, probably, his last match of professional cricket in Karachi’s national stadium tonight. pic.twitter.com/QHbR7yAbYF