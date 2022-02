جیسن رائے نے پی ایس ایل کا انوکھا ریکارڈ اپنے نام کرلیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے جیسن رائے نے پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل) کا انوکھا ریکارڈ اپنے نام کرلیا ہے۔

پی ایس ایل کی تاریخ میں وہ واحد بلے باز ہیں جنہوں نے 200 سے زائد رنز کے ہدف کے تعاقب میں سینچری سکور کی ہے۔انہوں نے لاہور قلندرز کے خلاف 49 گیندوں پر اپنی سینچری مکمل کی وہ 57 گیندوں پر 116 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔انکی اننگز میں 11چوکے اور آٹھ چھکے شامل تھے۔جیسن رائے کی سینچری پی ایس ایل تاریخ کی دوسری تیز ترین سینچری بھی ہے۔

Jason Roy is the first batter in PSL history to score a century when chasing a target of 200plus. #LevelHai