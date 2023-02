کراچی میں شوٹنگ کے دوران حرا مانی اور ڈایریکٹر نبیل قریشی پر علاقہ مکینوں کا حملہ

کراچی(ویب ڈیسک) کراچی جمشید کوارٹر میں نجی ٹی وی چینل کے ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران اداکارہ حرا مانی، فلم ڈائریکٹر نبیل قریشی اور دیگر عملے پر علاقہ مکینوں دھاوا بول دیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر جاتے ہوئے فلم کے ڈایریکٹر نبیل قریشی نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر جاتے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ" پی آئی بی کالونی جمشید کوارٹر میں نجی ٹی وی کے ڈرامے کی شوٹنگ جاری تھی کہ علاقہ مکینوں نے سٹاف پر حملہ کیا اور ان سے بدتمیزی کی, انہیں اداکاروں سمیت ہر اساں کیا جبکہ انکے موبائل فوننز اور دیگر سامان بھی چوری کرلیا.

1/1 We has been attacked by mov in PIB Colony/jamshed quater martin road during shoot they got into the house we were shooting a hundred of people they harrases women/actresses, beat the shit out of crew, stole mobiles, equipment @HiraMani_real @ManiSalmanKhi #gulerana

نبیل قریشی نے ایک اور ٹوئٹ میں دعویٰ کیا کہ "حملہ آور ہتھیاروں سے لیس تھے، اس سے قبل کراچی میں ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔فلم ڈائریکٹر نے حکام سے مطالبہ کیا کہ" واقعے میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ اس واقعے کو ایک مثال بنایا جاسکے اور فلم سازوں کے مستقبل کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے".

1/2 we are sitting here in PIB police station, they attacked like anything honestly this never happened before in karachi, they were equipped with weapons, they stole mobiles wallet they do not care about ladies they raise their hands etc.