ویسٹ انڈین اوپنرز نے نئی تاریخ رقم کر دی

ہرارے (ویب ڈیسک) ویسٹ انڈین اوپنرز نے زمبابوے کے خلاف ٹیسٹ میچ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔

جیو نیوز کے مطابق

ان دنوں ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کے درمیان ٹیسٹ سیریز جاری ہے، 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کے اوپنرز کریگ بریتھ ویٹ اور سابق ویسٹ انڈین کھلاڑی چندر پال کے صاحبزادے تیگ نرائن چندرپال نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے اہم اعزاز اپنے نام کرلیا۔

ویسٹ انڈین کے اوپنرز نے زمبابوے کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کی جانب سے سب سے بڑی اوپننگ شراکت داری کا ریکارڈ بنا ڈالا۔

کریگ بریتھ ویٹ اور تیگ نرائن چندرپال کے درمیان پہلی وکٹ پر 336رنز کی شراکت داری بنی جو ویسٹ انڈیز کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے بڑی اوپننگ پارٹنر شپ ہے۔

First-ever triple century opening partnership for West Indies in Tests and it's a record-breaking one ????

Kraigg Brathwaite and Tagenarine Chanderpaul batted together for 114 overs in Bulawayo to put Zimbabwe through the grind ???? https://t.co/rV2ZJhcNo8#ZIMvWI pic.twitter.com/x18lkN6ZSo