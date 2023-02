استنبول (ویب ڈیسک) ترکیہ میں لائیور رپورٹنگ چھوڑ کر صحافی بچی کو ریسکیو کرنے دوڑ پڑا اور مناظر براہ راست ٹی وی پر دیکھے گئے۔

جیو نیوز کے مطابق

سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ نوجوان صحافی یکسیل اکلان زلزلے کے دوران براہ راست رپورٹنگ کر رہے ہیں اور آفٹر شاکس کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔

Tremors while live Reporting during #Turkey Earthquake.

Reporter can be seen saving locals... pic.twitter.com/EQBjQC96bS