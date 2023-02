وہاب کو چھ گیندوں پر چھ چھکے رسید کرنے والے افتخار بنگلادیش روانہ

کوئٹہ (ویب ڈیسک) کوئٹہ میں پاکستان سپر لیگ کے نمائشی میچ میں فاسٹ بولر وہاب ریاض کو چھ گیندوں پر چھ چھکے رسید کرنے والے جارح مزاج بیٹر افتخار احمد ڈھاکا روانہ ہوگئے۔

افتخار احمد بنگلا دیش پریمیئر لیگ کھیلنے کیلئے ڈھاکا روانہ ہوئے ہیں۔ افتخار احمد کوئٹہ سے براستہ دبئی بنگلا دیش روانہ ہوئے۔افتخار احمد بنگلادیش پریمیئر لیگ کا ایک میچ کھیلنے کیلئے دوبارہ بنگلا دیش چلے گئے ہیں۔

اپنے پیغام میں افتخار احمد نے کہا کہ محبت اور عزت دینے پر کوئٹہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں کل بنگلا دیش پریمیئر لیگ کا میچ کھیلوں گا، امید ہے اپنی ٹیم بریشال کی طرف سے بھی کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھوں گا، بنگلا دیش پریمیئر لیگ کا اختتام اچھے نوٹ پر کرنا چاہتا ہوں۔

Thank you #Quetta for the love and respect.

Transit in #Dubai - heading to #Bangladesh ???????? for one more game tomorrow. Hoping to continue my momentum for my team Fortune Barishal and end on a high note, In sha Allah. #IftiMania pic.twitter.com/vQugJrY3H4