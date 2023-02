ماہرہ خان کا ڈرامہ ٹیم حملہ پر اظہار تشویش

کراچی (آئی ا ین پی) معروف اداکارہ ماہرہ خان نے اداکارہ حرا مانی، ڈائریکٹر نبیل قریشی اوران کی ٹیم پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے سوال اٹھادیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر خوبرو اداکارہ نے ڈائریکٹر نبیل قریشی کی ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کیا۔ اداکارہ ماہرہ خان نے اپنے بیان میں لکھا کہ اس حملے پر یقین بھی نہیں آرہا، بتایا جائے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ اداکاروں پر حملے کا جواب کون دے گا؟

I don’t believe this!! Who is responsible ? Who will answer for this? https://t.co/5Kv2Eu7TJc