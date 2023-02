ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان نے پی ایس ایل سے قبل پیغام جاری کر دیا

لاہور (ویب ڈیسک) پی ایس ایل 8 کی فرنچائز ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ ابتدائی پی ایس ایل ایڈیشن میں مجھے میچز نہیں ملے جس کا مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔

ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان نے پی سی بی پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملتان سلطانز نے مجھے بحیثیت کپتان مکمل آزادی دی ہے تاہم ابتدائی پی ایس ایل ایڈیشن میں مجھے میچز نہیں ملے جس کا بڑا نقصان ہوا ہے۔

