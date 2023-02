پی ایس ایل میں اولین ترجیح پلے آف میں پہنچنا ہے: عماد وسیم

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹر عماد وسیم کا کہنا ہے کہ پاکستان سپر لیگ میں ان کی اولین ترجیح پلے آف میں پہنچانا ہے۔

پی سی بی پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے عماد وسیم نے کہا کہ پی ایس ایل کا شمار دنیا کی بہترین لیگ میں ہوتا ہے، گیارہ مہینے پی ایس ایل کی تیاری اور اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل میں کوالٹی آف کرکٹ بڑھتی جارہی ہے، غیر ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ اچھے ملکی کھلاڑی بھی آرہے ہیں، اس بار کراچی کنگز میں کئی میچ ونر موجود ہیں۔

