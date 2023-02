بالی وڈ اداکار سدھارتھ ملہوترا اور کیارہ ایڈوانی کی شادی ہوگئی، تصاویر بھی سامنے آگئیں

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی وڈ کے معروف اداکار سدھارتھ ملہوترااور خوبرو اداکارہ کیارہ ایڈوانی نے شادی کرلی۔

بولی وڈ ستاروں کی شادی بھارتی ریاست راجھستان کے سویا گڑھ محل میں ہوئی جس میں دلہا اور دلہن کے قریبی عزیزوں سمیت فلمی ستاروں نے بھی شرکت کی۔شادی کی موقع پر سدھارتھ ملہوترا نے سنہری رنگ کی شیروانی جبکہ کیارہ ایڈوانی نے گلابی رنگ کا لہنگا زیب تن کیا ۔ دلہا دلہن کی جانب سے سوشل میڈیا پر شادی کی تصاویر شیئر کردی گئی ہیں۔

"Ab humari permanent booking hogayi hai"

We seek your blessings and love on our journey ahead ❤️???????? pic.twitter.com/VBEKORw8Gz