”یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے“بھارت کا پیدا کردہ نعرہ اپنی اصل جگہ پہنچ گیا

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)مقبوضہ کشمیر اور بھارت بھرمیں اقلیت دشمن بی جے پی سرکار اور اس کی شدت پسند فوج کی پھیلائی نفرت پر خود بھارتی شہری پھٹ پڑے۔فوجی اہلکاروں کی بڑی تعداد کو آئینہ دکھادیا۔

دنیا بھرمیں اپنے مظالم چھپانے کیلئے پاکستان دشمنی پر مبنی پراپیگنڈا کرنے والی بھارتی فوج کو اس کے اپنے ہی شہریوں نے دہشت گردی کی سب سے بڑی وجہ قرار دے دیا۔مسلمان دشمنی پر مبنی اقلیتی بل کیخلاف مظاہرہ کرنے والوں کی بڑی تعداد نے بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں”یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے“ کے فلک شگاف نعرے لگادیئے۔

Now Modi will say it is ISI being protests in India....

Indian police and army getting the taste of their own medicine....karma at its best.....???????????????????? pic.twitter.com/CuYvNHmpaV