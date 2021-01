صارفین کی سہولت کیلئے ٹیلی نار کی ٹی پی ایل کیساتھ شراکت داری صارفین کی سہولت کیلئے ٹیلی نار کی ٹی پی ایل کیساتھ شراکت داری

لاہور(پ ر)صارفین کو مزید آسانی فراہم کرنے کیلئے ٹیلی نار پاکستان نے ٹی پی ایل ٹریکرکے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ اس شراکت داری کے ذریعے ٹیلی نار پاکستان کے صارفین App My Telenor پر تفصیلی اور مقامی نقشوں تک رسائی اور نیوی گیشن کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ ٹی پی ایل ٹریکر پاکستان میں ٹریکنگ، ٹیلی میٹکس اور لوکیشن بیس سروسز اور سلوشنز فراہم کرنے والی صف اول کی IoT کمپنی ہے۔ نئی اپڈیٹ ایپ پاکستان میں استعمال کی جانے والی نیوی گیشن صلاحیتوں سے لیس ہو گا اور App My Telenor کے صارفین کو کم اور گنجان آباد علاقوں میں نیوی گیشن سروسزکے ذریعے مدد فراہم کرے گا۔ یہ اپڈیٹ جامع تلاش، جگہ کی تفصیلات، نئی جگہوں کو شامل کرنے اور کسی مقام تک پہنچنے جیسی سہولیات بھی مہیا کریگی۔ عمیر محسن،چیف مارکیٹنگ آفیسر، ٹیلی نار پاکستان، نے کہا '' تیز رفتار ڈیجیٹلائزیشن کا مستقبل اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی ہے اور ٹی پی ایل ٹریکر کے ساتھ شراکت داری App My Telenor کے صارفین کو درست نیویگیشن فراہم کرنے کی سمت ایک اور قدم ہے۔ ہم اپنے صارفین کو App My Telenor کے ذریعے ڈیجیٹل طور پر ہم آہنگ کر رہے ہیں اور اس ترقی کے عمل کو جاری رکھیں گے۔ رواں سال کے شروع میں ٹیلی نار پاکستان نے ”PIN IT“ فیچر متعارف کروایا جس میں مقامی دکانوں، فارمیسی اور بازاروں کے اوقات کار بارے معلومات دستیاب تھیں۔ نیوی گیشن کے مقاصد کے لئے ٹی پی ایل میپس کے اشتراک سے ٹیلی نار پاکستان اپنے صارفین کو لوکیشن بیسڈ سروسز اور حل کا ایک جامع تجربہ فراہم کر رہا ہے۔

سرور علی خان، سی ای او، ٹی پی ایل ٹریکر نے کہا، ہمیں ملک کی صف اول کی ٹیلی کام اور ڈیجیٹل سروسز فراہم کرنے والی کمپنی کے ساتھ سراکت داری پر فخر ہے، لوکیشن ڈیٹا پاور ہاوٗس اور ملک میں ڈیجیٹل میپنگ سلوشنز فراہم کرنے والی پہلی لائسنس یافتہ کمپنی ہونے کے ناطے، ٹی پی ایل ٹریکر ٹیلی نار پاکستان کے صارفین کو مقامی اور درست معلومات فراہم کرنے کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ App My Telenor ڈاون لوڈ اور میپ دیکھنے کے لیے https://telenor.page.link/TelenorMaps پر کلک کریں۔