" اب ٹی وی چینلز پر مردوں کی جنسی طاقت بڑھانے ۔ ۔ ۔ " انصار عباسی نے آواز بلند کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر صحافی انصار عباسی نے ٹی وی چینلز پر مردوں کی جنسی طاقت بڑھانے کے اشتہارات چلانے کے خلاف آواز اٹھادی ۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پر انصار عباسی نے لکھا کہ "اب ٹی وی چینلز پر مردوں کی جنسی طاقت بڑھانے کے اشتہار بھی چلنے لگے۔ لیکن اس بیہودگی کو کون روکے گا؟؟"

ابتدائی طورپر اشتہار کی مزید تفصیلات تو معلوم نہ ہوسکیں لیکن ایک صارف نے اس موقف کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا کہ " گزشتہ رات فیملی کیساتھ ٹی وی دیکھتے میں نے بھی یہ اشتہار دیکھا اور طنز کرتے ہوئے مزید لکھا کہ "مدینہ کی ریاست" کی طرف اس پیش قدمی پر بہت شرمندہ ہوئی، شرم اور۔۔۔"۔ واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے۔

I saw this ad last night watching tv with my family . I felt so ashamed on this development towards Madinah ki riasat ! Shame and lannat .