مہوش حیات کی سالگرہ تقریب، تصویر وائرل، کتنے برس کی ہوگئیں؟

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان کی معروف اور خوبصورت اداکارہ مہوش حیات 33 سال کی ہوگئیں۔اس موقع پر انہوں نے ایک طویل پیغام بھی جاری کیا جسے ان کے سوشل میڈیا اکاو¿نٹس پر بےحد پسند کیا جا رہا ہے اور مداح اس پر اپنی رائے بھی دے رہے ہیں۔

مہوش حیات نے اپنی سالگرہ کی تصویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرتے ہوئے پیغام میں لکھا کہ سوشل میڈیا بہت ہی زبردست چیز ہے لیکن کچھ لوگوں نے اسے دوسروں پر تنقید اور برا بھلا کہنے کے لئے لائسنس کے طور پر لے لیا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ اس کے ذریعے غلط خبریں پھیلاتے ہیں۔ وکی پیڈیا پر میری دکھائی جانے والی عمر صحیح نہیں۔

اداکارہ نے مزید لکھا کہ آئیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے ہاں ایک دوسرے کو نیچے گرانے کا رواج ہے۔ اگر ہمیں بحیثیت قوم کامیاب ہونا ہے تو اس چیز کو روکنا ہوگا۔

مہوش حیات نے اپنے پیغام میں مزید لکھا کہ دوسروں کی طرح میں بھی اپنے جاگنے کے زیادہ تر وقت کے دوران فون ہی استعمال کرتی رہتی ہوں۔ یہ ہمیں دنیا کے ساتھ جوڑتا اور منقطع کرتا ہے۔ ہمیں آج اور ابھی میں رہنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں بہت کچھ ہے اگر ہم اس کی تعریف کریں۔

Thank you everyone for all wonderful birthday messages - your love means so much. As I turn 33 the past year gave me opportunity to reflect, assess my life and see what really matters to me. It's going to be a long thread.. ! lol pic.twitter.com/ftVWfNsB9a