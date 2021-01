’مشکل حالات میں دورہ کرنے پر آپ کے ممنون ہیں‘ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کا پاکستان کیلئے ’محبت‘ بھرا پیغام

ویلنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ مشکل حالات میں دورہ کرنے پر پاکستان کرکٹ ٹیم کا ممنون ہے جس کا اظہار سوشل میڈیا پر اپنے پیغام کے ذریعے کیا۔

تفصیلات کے مطابق کیوی کرکٹ بورڈ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ ان مشکل حالات میں دورہ کرنے پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے شکر گزار ہیں اور اس دورے کیلئے دی گئی آپ کی قربانیوں کو سراہتے ہیں، نیوزی کرکٹ بورڈ نے پاکستان ٹیم کی وطن واپسی کیلئے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ آپ کی محفوظ واپسی کیلئے نیک تمنائیں رکھتے ہیں۔ نیوزی لینڈ بورڈ نے اپنے آفیشل ٹوئٹر اکاونٹ پر کھلاڑیوں کی میدان میں مصافحہ کرنے کی تصاویر بھی جاری کیں ہیں۔

Haere rā @TheRealPCB ???? ????????

We appreciate the effort and sacrifice you made to make this tour happen ????

Wishing you a safe journey home ✈️ #NZvPAK #CricketNation

???? = @PhotosportNZ pic.twitter.com/HkTh3WWkgf