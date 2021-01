پاک فوج نے ” فتح ون “ میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ، کتنے فاصلے تک کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے ؟ بڑی خبر 

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )ڈی جی آئی ایس پی آر نے پیغام جاری کرتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ پاکستان نے ” فتح میزائل “ کا کامیاب تجربہ کر لیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کر دہ پیغام میں کہا گیا ہے کہ ” آج 'فتح ون '، گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا گیاہے جو کہ 140 کلومیٹر تک روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ،یہ ہتھیار پاک فوج کو دشمن کے علاقے میں اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی اہلیت فراہم کرے گا ۔ “

ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہناتھا کہ میزائل کے کامیاب تجربے پر صدر مملکت عارف علوی ، وزیراعظم عمران خان ، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے مبارک باد پیش کی گئی ہے ۔

