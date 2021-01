سات سالہ بچے کی تصویر نے دنیا کو تڑپا دیا، اس کی کہانی کیا ہے؟ جان کر بڑے بڑے طاقتور ملک شرمندہ ہوجائیں

صنعاء(مانیٹرنگ ڈیسک) یمن کی جنگ کو دنیا گویا بھول چکی ہے کہ اس میں کیا کچھ تباہ کاری ہوئی اور یمن کے لوگ کس قدر فاقوں سے دوچار ہیں تاہم اب وہاں کے ایک بچے کی تصویر سامنے آئی ہے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ڈیلی سٹارکے مطابق یہ تصویر ہسپتال کے بستر پر پڑے سات سالہ یمنی بچے فید سمیم کی ہے جو اس قدر غذائی قلت کا شکار رہا کہ سات سال کی عمر میں اس کا وزن صرف سات کلوگرام ہے اور اس کا جسم ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے۔

رپورٹ کے مطابق اب اس کی فیملی 105میل کا سفر کرکے اسے دارالحکومت صنعاءکے السبین ہسپتال لائی ہے جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ہسپتال کے ڈاکٹر راریگہ محمد کا کہنا ہے کہ ”جب سمیم کو ہسپتال لایا گیا تو وہ مرنے کے قریب تھا تاہم خدا کا شکر ہے کہ ہم اسے بچانے میں کامیاب ہو گئے اور اب اس کی حالت میں دن بدن بہترین آ رہی ہے۔ شدید غذائی قلت کی وجہ سے وہ مفلوج ہو چکا تھا۔“

Paralyzed and severely malnourished, 7-year-old Yemeni boy Faid Samim weighs only 7 kg. Unable to afford Faid’s medication or treatment, the family relies on donations to get him treated https://t.co/MQsyQzKywg pic.twitter.com/TP0VU5ycdH