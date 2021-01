مالم جبہ میں ڈانس پارٹی کے انعقاد پر LUMSیونیورسٹی کے طلبا پر فحش حرکات کے الزام پر مقدمہ درج 

سوات(ڈیلی پاکستان آن لائن )مالم جبہ میں سیاحت کے لیے گئے’ LUMS‘یونیورسٹی کے طلباءکے خلاف فحش حرکات کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کے تفریحی مقام مالم جبہ کی پولیس نے طالب علموں کے ایک تفریحی دورے کے دوران ہلہ گلہ کرنے کو فحاشی اور کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی قرار دیا ہے جبکہ ہوٹل مالک اور مینجر کے خلاف لاوڈ سپیکر مہیا کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا۔

ڈانس کی ویڈیو انٹر نیٹ پر سامنے آنے کے بعد پولیس نے واقعے کا نوٹس لیا اورسارے معاملے کی تحقیقات کی جس کے بعد ایس ایچ او تھانہ مالم جبہ جاوید اقبال کی مدعیت میں چھ جنوری کو ہوٹل ایکٹ ،لاوڈ سپیکر ایکٹ ،33این ڈی ایم اے اور پی آر سی 294کے تحت ہوٹل مالک فضل خان اور مینیجر حسنین احسان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ،ملزمان کو حراست کے بعد سب ڈویژنل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاںہوٹل مالک اور منیجر کو عدالت کی طرف سے چالیس ہزار روپے جرمانے کی ادائیگی کے بعد رہائی مل گئی ہے ۔پولیس نے طلبا کے خلاف فحش حرکات کرنے اور کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کا مقدمہ بھی درج کیا جس کے بعد انہیں 30سے 40نا معلوم سیاحوں کی تلاش ہے ۔

Not London Paris or New york

This is MalamJabba ???? pic.twitter.com/mmlyp00nKD