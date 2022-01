" وزیر اعظم نریندر مودی کو’نشے کی حالت میں کی گئی ٹوئٹ‘9 لاکھ روپےکی پڑی" کپل شرما نے بالآخر اعتراف کرلیا

ممبئی (ویب ڈیسک) معروف بھارتی کامیڈین کپل شرما نے حال ہی میں انکشاف کیا کہ انہیں وزیر اعظم نریندر مودی کو’نشے کی حالت میں کی گئی ٹوئٹ‘9 لاکھ روپےکی پڑی۔

کپل شرما رات گئے نشے کی حالت میں ٹوئٹ کرنے کے حوالے سے کافی مشہور ہیں ، انہوں نے حال ہی میں نیٹ فلیکس پر اپنے آنے والے نئے شو I’m Not Done Yet کا کلپ انسٹاگرام پر شیئر کیا جس میں وہ 2016 میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو کی گئی ٹوئٹ کی کہانی سنا رہے ہیں۔

کپل نے بتایا کہ بھارتی وزیراعظم کو ٹوئٹ میں نے نشے کی حالت میں کی جس کے بعد میں فوراً 8،9 دن کیلئے مالدیپ چلا گیا۔

انہوں نے کہا کہ میں نے مالدیپ پہنچتے ہی ہوٹل انتظامیہ سے کہا کہ مجھے ایسا کمرا دو جہاں انٹرنیٹ نہیں ہو البتہ جتنے دن میں وہاں رہا میرا تقریباً 9 لاکھ روپے خرچہ ہوا جو میری پوری زندگی کی پڑھائی کےخرچ سے زیادہ ہے۔ کپل شرما نے مزید کہا میں ٹوئٹر پر کیس کرنا چاہتا ہوں، ٹوئٹر کو چاہیے تھا کہ وہ صارفین کو بتاتا کہ یہ ٹوئٹ نشے کی حالت میں کی گئی ہے، اسے نظر انداز کر دیں۔

I am paying 15 cr income tax from last 5 year n still i have to pay 5 lacs bribe to BMC office for making my office @narendramodi