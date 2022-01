'سر کے بال کاٹتے وقت پانی کی کمی ہو تو تھوک کا استعمال کرو، بھارتی ہیئر سٹائلسٹ کی ویڈیو وائرل

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت کے مشہور ہیر سٹائلسٹ جاوید حبیب نے خاتون کے بال کاٹنے کے دوران ان کےسر پر تھوک دیا ۔

بھارتی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز ٹوئٹر پر ایک ویڈیو ٹرینڈ کی جس میں جاوید حبیب خاتون کے بال کاٹنےکے دوران ان کے سر پر تھوکتے ہوئے نظر آئے۔رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو اتر پردیش کے مظفر نگر میں ایک تربیتی سیمینار کے دوران ریکارڈ کی گئی جس میں ہیر سٹائلسٹ جاوید حبیب کا خاتون کے بال کاٹتے ہوئے کہنا تھا کہ دیکھو بال گندے ہیں،کیونکہ شیمپو نہیں کیا، دھیان سے سنو اگر پانی کی کمی ہو تو تو یہ کہہ کر جاوید نے خاتون کے سر پر تھوک دیا او کہا کہ اس میں بہت جان ہے۔

