بھارتی ٹیم کو کوہلی کی کپتانی کی شدید ضرورت ہے، مائیکل وان

لندن (ویب ڈیسک) سابق انگلش کپتان مائیکل وان نے بھارتی ٹیم کی جوہانسبرگ ٹیسٹ میں شکست کی وجہ بتادی۔

انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر جاری ایک بیان میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی شاندار جیت رہی، ڈین ایلگر ایک زبردست کھلاڑی ہے۔

Great win for SA .. Dean Elgar is a player we all would want in a team .. Love his method & toughness to fight for his wicket against high class bowling .. #INDvSA .. India desperately missed @imVkohli captaincy ..