ایشز سیریز میں بین سٹوکس کی قسمت نے کمال کردیا ، ٹنڈولکر نے قانون تبدیل کرنے کا مطالبہ کردیا

سڈنی(ڈیلی پاکستان آن لائن)انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلی جا رہی ایشز سیریزکے چوتھے ٹیسٹ میچ میں بین سٹوکس کی قسمت نے کمال کردیا ، گیند وکٹوں کو چھو گئی لیکن برطانوی بلے باز آوٹ نہ ہوئے۔ٹنڈولکر نے قانون تبدیل کرنے کا مطالبہ کردیا

تفصیل کے مطابق آسٹریلیا کی ٹیم ابتدائی تین ٹیسٹ میچز جیت کر پہلے ہی اپنے نام کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود چوتھے ٹیسٹ میں ایسا واقعہ پیش آیا جو شائقین کو عرصے تک یاد رہے گا۔آسٹریلیا نے سڈنی میں کھیلے جا رہے چوتھے ٹیسٹ میچ میں عثمان خواجہ کی عمدہ سنچری کی بدولت پہلی اننگز 416رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کردی۔انگلینڈ کی ٹیم جواب میں 36 رنز پر چار وکٹیں گنوا بیٹھی لیکن اس مرحلے پر بین سٹوکس اور جونی بیئراسٹو نے عمدہ بیٹنگ سے انگلش ٹیم کو سہارا دیا۔

Should a law be introduced called ‘hitting the stumps’ after the ball has hit them but not dislodged the bails? What do you think guys? Let’s be fair to bowlers! ????????????@shanewarne#AshesTestpic.twitter.com/gSH2atTGRe