سابق کپتان کی شاندار سنچری پر ساتھی کھلاڑیوں کی سیلیبریشن ، پی سی بی نے ویڈیو جاری کر دی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم سرفراز احمد نے کراچی میں جاری نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے دوسرے اور آخری میچ میں شاندار سنچری سکور کرتے ہوئے پاکستان ٹیم کو شکست سے بچایا، سرفراز کی 4 سال بعد قومی ٹیم میں واپسی اور شاندار سنچری پر ساتھی کھلاڑیوں کا جوش دیدنی تھا، جس کی ویڈیو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جاری کر دی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق پی سی بی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈریسنگ روم میں بیٹھے امام الحق ، حسن علی، شان مسعود اور حارث رؤف سرفراز احمد کے سنچری سکور کرنے پر اچھل کر ڈریسنگ روم سے باہر آ کر کپتان بابر اعظم کیساتھ مل کر تالیاں بجا کر سابق کپتان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ۔

Applause from the dressing room for a terrific knock ????#PAKvNZ | #TayyariKiwiHai pic.twitter.com/9FQ6nA8MpO