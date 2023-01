مریم نواز کیلئے پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا نیک تمناؤں کا اظہار

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان مسلم لیگ (ن)کی سینئر نائب صدر مریم نواز کے آپریشن پر پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما فواد چودھری نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی سائیٹ ٹوئٹرپر سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے پیغام جاری کیا کہ "جلد صحت یاب ہو جائیں ، میری نیک خواہشات آپ کیلئے ہیں، ساتھ میں مریم نواز کو مینشن بھی کیا۔

Get well soon… best wishes @MaryamNSharif https://t.co/I7nkE6orhC