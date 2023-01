نیوزی لینڈ کے خلاف سینچری بنانے کے بعد جب سرفراز واپس گھر پہنچے تو کیا منظر دیکھا؟ جانئے

کراچی (ویب ڈیسک) نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے اور دوسرے ٹیسٹ میں سنچری اسکور کر کے پاکستان کو شکست سے بچانے والے وکٹ کیپر بیٹر سرفراز احمد کا گھر واپس پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق ٹیسٹ سیریز کے اختتام کے بعد سرفراز احمد بفرزون میں اپنے گھر پہنچے تو اہلخانہ اور عزیز و اقارب نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا، نوجوانوں نے والہانہ رقص کرتے ہوئے فلک شگاف نعرے لگائے اور خواتین نے تالیاں بجا کر سرفراز احمد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔

warm welcome for kaptaan, Sarfraz k leay phool or dhol se istaqbal @SarfarazA_54 pic.twitter.com/0mTqSf2skV