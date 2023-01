سرفراز کی شاندار پرفارمنس پر رضوان نے کیا پیغام جاری کیا؟ جانئے

کراچی (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں شاندار کم بیک پر ساتھی وکٹ کیپر بیٹر سرفراز احمد کے لیے پیغام جاری کیا ہے۔

سرفراز احمد کو 4 سال بعد قومی ٹیم میں موقع ملا اور انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 335 رنز بنا کر اپنی کارکردگی سے سب کو حیران کر دیا۔وکٹ کیپر بیٹر نے نیوزی لینڈ کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی 4 اننگز میں 3 ففٹیز اور ایک سنچری اسکور کی، سرفراز ناصرف میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے بلکہ سیریز کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ بھی ان ہی کے حصے میں آیا۔

سرفراز احمد کو بہترین پرفارمنس پر داد دینے والوں میں ایک نام قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کا بھی ہے جو نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیم کا حصہ تو تھے لیکن انہیں آرام دیکر سرفراز کو پلیئنگ الیون میں موقع فراہم کیا گیا تھا۔سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں محمد رضوان نے لکھا سیفی بھائی ایک بار پھر بہترین بلے بازی کی آپ نے، یہ سب اللہ پر یقین اور محنت کی وجہ سے ہے۔

Brilliant knock by Saifi bhai again. This is what hardwork and belief in Allah get you. Mujhe Saifi bhai k Man of the Series hone se aisi hi khushi jase ye mujhe mila ho. Balnk yaqeenan us se bhi zada. Khush rahain @SarfarazA_54 bhai.