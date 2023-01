نیوزی لینڈ کیخلاف ٹیسٹ میں سرفراز کی سنچری پر بھارت سے بھی تعریفی پیغام آگیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگز میں وکٹ کیپر بیٹر سرفراز احمد نے شاندار سنچری اسکور کی تاہم وہ میچ فنش نہ کرسکے اور ٹیسٹ ڈرا ہوگیا۔

سرفراز احمد کی اس اننگز پر پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کھلاڑیوں نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔

اس حوالے سے بھارتی اسپنر روی چندرن ایشون نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار ٹوئٹر پر کیا ہے۔

ایشون نے لکھا کہ ’میں نے ابھی پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ ٹیسٹ میچ کے اختتامی لمحات دیکھے، حقیقی معنوں میں غیر معمولی میچ تھا، سرفراز احمد آپ بہت اچھا کھیلے۔‘

Just saw the closing moments of the #PakvsNZ test. Truly remarkable ???????????? Well batted @SarfarazA_54????????