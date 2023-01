کراچی (ویب ڈیسک)ٹیسٹ کے آخری دن نیوزی لینڈکے 319 رنز کے تعاقب میں پاکستان نے دوسری اننگز میں 9 وکٹ پر 304 رنزبنائے، پاکستان کو جیت کیلئے 15 رنز اور نیوزی لینڈ کو ایک وکٹ درکار تھی تاہم آج کی اننگز کے 3 اوورز قبل ہی امپائر نے کم روشنی کے باعث میچ ختم کردیا۔

4 سال بعد ٹیم میں واپس آئے سرفراز احمد نے شاندار سنچری بنائی اور 118 رنز بناکر پاکستان کی جانب سے نمایاں رہے۔سرفراز کی شاندار پرفارمنس پر جہاں ساتھی کھلاڑیوں نے ان کی تعریف کی وہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی عبوری سلیکشن کمیٹی کے سربراہ اور سابق کپتان شاہد آفریدی نے بھی سرفراز احمد کو داد دی۔

سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے لکھا کہ ' کیا بہترین ٹیسٹ ہوا، دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی جیت سکتی تھی، ہمیں ٹیسٹ کرکٹ کی بہترین تشہیر کے لیے اسی چیز کی ضرورت ہے'۔

What a Test, either side could have won. That's exactly what we need for the good advert of Test cricket. @SarfarazA_54, you were outstanding & deserves big round of applause. Returning to Tests after 4 years & performing in both matches reflects your talent, grit & potential https://t.co/6qhDKRncIN