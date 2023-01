نیوزی لینڈ کے بلے باز کین ولیمسن نے محمد یوسف سے بیٹنگ ٹپ نہ دینے کا شکوہ کر دیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ ڈرا ہونے کے بعد پاکستان کے نوجوان بلے باز کیویز کے مایہ ناز بیٹر کین ولیمسن سے ٹیپس لینے پہنچ گئے ، لیکن کیوی بیٹر نے محمد یوسف سے شکوہ کر دیا کہ آپ کے پاس مجھے سکھانے کیلئے بہت کچھ ہے لیکن آپ نہیں بتا رہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے نوجوان بلے باز کیوی بیٹر کے گرد کھڑے ہیں اور وہ سینئر کھلاڑی سے بیٹنگ کے ٹپ پوچھ رہے ہیں ، ایسے میں کین ولیمسن پاکستان کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس مجھے سکھانے کیلئے بہت کچھ ہے ، آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ٹیسٹ سیریز کے بعد آپ مجھے بتائیں گے لیکن ابھی تک کچھ نہیں بتایا ، جس پر پاکستان کے بلے باز شان مسعود ہنس کر کہتے ہیں کہ اب وہ آپ کو ون ڈے سیریز کے بعد ٹپ دیں گے، اور تمام حاضرین قہقہ لگا کر ہنس پڑتے ہیں ۔

"Yousuf bhai's got lots of things to teach me but he's not letting me know yet" ????

???? The post-series chat between ???????? players and Kane Williamson ????#PAKvNZ | #TayyariKiwiHai pic.twitter.com/opLwwrDRlC