بیمار فلسفی کو کسی پل چین نہیں تھا، وہ سکھ کے سانس کے لیے بھٹکتا رہا کبھی کہیں، کبھی کہیں بیمار فلسفی کو کسی پل چین نہیں تھا، وہ سکھ کے سانس کے لیے بھٹکتا رہا کبھی ...

تحریر: ظفر سپل

قسط:85

پال رے پہلے ہی لوسلومی کو نطشے کی کتابوں سے متعارف کروا چکا تھا اور وہ اس کے خیالات سے متاثر ہو کر اس سے ملنے کی آرزومند ہوئی تو نطشے پہلی ہی نظر میں اس کافراَدا کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ لوسلومی اس سے متاثر تو ضرور ہوئی، مگر اسکا وہ حال ہرگز نہ تھا، جو نطشے کا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ نطشے کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ اس کا دوست پال رے بھی لو سلومی کے عشق میں گرفتار ہے اور اس سادہ دل نے رقیب کے ذریعے ہی سے اپنے محبوب کو شادی کا پیغام دیا۔ لوسلومی نے جواب دینے میں دیر نہیں کی۔ اس کا جواب ”نہیں “ میں تھا۔اس نے کہا ”شادی کا میرا کوئی ارادہ نہیں البتہ دوستی میں کوئی اعتراض نہیں“ اس وقت نطشے کی عمر 38سال اور پال رے کی 33سال تھی۔انہی دنوں کی ایک تصویر بھی کتابوں میں محفوظ چلی آتی ہے، جس میں ایک چھکڑے کے آگے دونوں دوست، نطشے اور پال رے ، جتے ہوئے ہیں اور لوسلومی ان کو ہنٹر سے ہانک رہی ہے۔

خیر، اس سارے معاملے کے باوجود، لوسلومی، اس کی ماں، پال رے اور نطشے نے مل کر چند دن اٹلی اور سوئٹزرلینڈ کی سیرو سیاحت میں گزارے۔ نطشے نے ایک بار پھر اس کو شادی کی پیش کش کی، جو اس نے ایک بار پھر مسترد کر دی۔ نطشے نے لوسلومی کا ذکر اپنی بہن ایلزبتھ سے بھی کیا اور وہ اس سے ملی بھی، مگر اس نے لوسلومی کو نطشے کی طرف راغب کرنے کی بجائے اسے بدکردار عورت قرار دے کر مسترد کر دیا۔ بلکہ اس نے بعد میں اس وقت لوگوںکو خطوط لکھ کر لوسلومی کو مزید بدنام کیا، جب وہ برلن میںپال رے کے ساتھ رہ رہی تھی تو یہ بیل منڈھے نہ چڑھی اور لوسلومی نے ایک جرمن پروفیسر سے شادی کرکے ایک ممتاز عورت کا مقام حاصل کر لیا۔ آنے والے دنوں میں اس نے2 اور معروف شخصیتوں کو اپنی اداؤں سے گھائل کیا۔ ان میں سے ایک تو جرمن شاعر رلکے(Rilke)ہے، جو اس کی محبت میں آہیں بھرتا تھا اور دوسرا سگمنڈ فرائیڈ جو بوڑھا ہونے کے باوجود اس کی زلف کا اسیر تھا خیر، محبت کا یہ دریا اتنی ہی تیزی سے اتر گیا، جیسے چڑھا تھا۔ نطشے نے اسے بھلا دیا۔ چند سال بعد جب اس نے حالت دیوانگی میں اپنی خودنوشت لکھی تو اس میں وہ صرف ایک بار لوسلومی کا تذکرہ کرتا ہے اور وہ بھی سرسری۔ 1887ءمیں نطشے نے اپنی ایک دوست کو اپنی ایک کتاب بھیجتے ہوئے لکھا:

”زندگی کے 43سال گزار چکا ہوں،لیکن آج بھی اتنا ہی تنہا ہوں، جتنا کہ بچپن میں ہوا کرتا تھا“

میرے بیمار فلسفی کو کسی پل چین نہیںتھا۔ وہ سکھ کے سانس کے لیے بھٹکتا رہا، کبھی کہیں، کبھی کہیں۔ اب اس کے دل پر بھی ایک داغ تھا اور تنہائی تھی کہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ اب وہ جان گیا تھا کہ اس کا علاج کسی چارہ گر کے پاس نہیں۔ سو، وہ علاج کے لیے وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے کام پر توجہ مرکوز کئے ہوئے تھا۔ 1882ءمیں اس کی 2 کتابیں شائع ہوئیں۔ ایک کا نام ”ڈان“(The Dawn of the day)اور دوسری کا ”مسرت آگیں دانائی“(The Pleasure of Wisdom)ہے۔ ”ڈان“ میں اس نے لکھا:

”انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، اعلیٰ تر درجے کی طرف اس کی جست اس سے زیادہ ممکن نہیں، جتنی اس چیونٹی کے لیے ، جو اپنے مقام و مرتبے سے اٹھ کر اپنا رشتہ دیوتاؤں سے جوڑنے لگے“

”مسرت آگیں دانائی“ زیادہ تر وہی خیالات پیش کرتی ہے، جو اس نے بعد میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ”زردشت نے کہا“ میں پیش کئے۔ ان دونوں کتابوں کا مقدر اس کی پہلی کتاب ”المیہ کی پیدائش “ سے زیادہ بہتر نہیں تھا، یعنی کہ مایوس کن۔(جاری ہے )

نوٹ :یہ کتاب ” بک ہوم “ نے شائع کی ہے ، جملہ حقوق محفوظ ہیں (ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں )۔