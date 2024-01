غزہ کے سکول میں پناہ گزین جوڑے کی بموں کے سائے میں شادی

غزہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)غزہ میں اسرائیلی بمباری کے باعث رفح کے علاقے میں ایک سکول میں پناہ لینے پر مجبور ہونے والے جوڑے کے خاندان نے گھروں کو واپسی کی امیدیں دم توڑنے پر ان کی وہیں شادی کرادی۔

A Palestinian couple celebrate their wedding in a school sheltering displaced people in Rafah, southern Gaza. Despite being internally displaced in Gaza, the couple found joy with their family and friends pic.twitter.com/ascHa7e3Pi