نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر اعلیٰ نے مسلم کمیونٹی کو پارلیمنٹ ہاؤس میں افطار ڈنر دیا، ارکان پارلیمنٹ، کمیونٹی لیڈرز اور دوسرے رہنماؤں نے بھی شرکت کی

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:13

وزیر اعلیٰ کا افطار ڈنر

سنگت ستمبر 2015ء نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر اعلیٰ Mr. Mike Baird نے مسلم کمیونٹی کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک افطار ڈنر دیا۔ وزیر اعلیٰ کی افطار پارٹی میں ممبرانِ پارلیمنٹ، مسلمان عالم اور مسلمان کمیونٹی لیڈرز اور دُوسرے مذہبی لیڈر بھی شامل تھے۔

ڈنر پر Mr. Mike Baird نے کہا کہ میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں اِس ڈنر میں یا روزہ افطاری میں نیو ساؤتھ ویلز کی اُس کمیونٹی کے ساتھ شامل ہوں جو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ رمضان کا آسٹریلیا کی مسلم کمیونٹی میں ایک خاص مقام ہے۔ یہ مہینہ ہے Spirtual Reflection کا جس میں مسلمان سورج نکلنے سے پہلے شروع کر کے سورج غروب ہونے تک روزہ رکھتے ہیں۔

ایڈیلیڈ مُسلم کمیونٹی کی ایک یادگار افطار پارٹی

20جُون 2015ء بروز ہفتہ ”ایڈیلیڈ مسلم کمیونٹی“ کے لیے ایک یادگار دن تھا جب اُنہوں نے اپنے ساتھی آسٹریلینز کو افطاری کے لیے بلایا۔ رمضان کی True Spirit کے تحت مسلم اور غیر مسلم لوگوں کو بوٹینیکل گارڈن میں ”شاہین فیملی“ اور ”اسلامک اعرابک سنٹر“ نے متبرّک ماہ رمضان منانے کے لیے مدعُو کیا۔ اِس افطاری پارٹی میں مقامی سیاستدانوں اور دوسرے کمیونٹی لیڈرز نے ایک خوبصورتی سے سجائے ہوئے ہال میں جہاں Lavish Arrangement of Cultural Food تھا قدم رنجہ فرمایا۔ خاص خاص شخصیّتوں میں His Excellency Hien Van Le Ao گورنر ساؤتھ آسٹریلیا، Honourable Joy Weatherill وزیر اعظم ساؤتھ آسٹریلیا، مفتی اعظم آسٹریلیا ابراہیم ابُو محمد David Knok چیئرمین ایڈیلیڈ بوٹینک گارڈن فاؤنڈیشن، پروفیسر محمد عبداللہ اور His Excellency Dr. Hasan El-Laithy ایمبیسیڈر مصر، مختلف بیک گراؤنڈزکے لوگوں نے اکٹھے روزہ افطار کیا اور باجماعت نماز ادا کی تو حاضرین کو مختلف ملٹی کلچرل سوسائٹی کی خوبصورتی سے رُوشناس کرایا اور مزید ایک دُوسرے کو برداشت کرنے کا بھی۔ Banaz Aziz جو انتظامی کمیٹی کی ممبر ہیں پوری طرح مُطمئن تھیں کہ وہ اِس فنکشن کی وجہ سے اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں گی۔ اُس نے بتایا کہ بطور مسلمان اُن کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے تاکہ وہ دُوسری کمیونٹیز سے مضبوط رشتے قائم کرسکیں اور لوگوں کی بھی خاطر تواضع کریں خواہ وہ ہم مذہب یا دوسرے عقیدہ کے لوگ ہوں۔

مسلمان کمیونٹی جانتی ہے کہ رمضان بہت سی برکتیں لے کر آتا ہے۔ جس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں سے اختلاف کے باوجود اکٹھّے بیٹھ کر کھانا تناول کریں۔ افطار پارٹی اُمید ہے دُوسری مختلف تقریبوں میں سے ایک ہے جس میں ایک مذہب کی پوزیٹیو تصویر سامنے آتی ہے جس کا سارا نظام امن ہی امن پر استوار ہے۔ (جاری ہے)

