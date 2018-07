”نیب ریفرنس کے دوران مجھے مسلسل یہ پیغام ملتا رہاہے کہ ۔۔۔۔“ مر یم نواز میدان میں آ گئیں ، ایساانکشاف کر دیا کہ کھلبلی مچا دی

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن ) سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحب زادی مریم نواز نے کہا ہے کہ نیب ریفرنس کے دوران مسلسل انہیں پیغام ملتا رہا کہ آپ کو سوچ اور باتوں کی قیمت چکانی پڑے گی۔

مریم نواز نے ٹوئٹ کرتے ہوئے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں ان کا کہناتھا کہ 70 سال سے پاکستان کی تقدیر سے خفیہ ہاتھ کھیل رہے ہیں اور ہر معاملے میں مداخلت کرتے ہیں، میرے خلاف مقدمے کے پیچھے وہی سوچ کارفرما ہے جو کہتی ہے کہ جو شخص ان خفیہ ہاتھوں کو چیلنج کرے اسے عبرت کا نمونہ بنادیا جائے گا، اس تمام عرصے کے دوران نواز شریف کو پیغامات ملتے کہ آپ اپنی بیٹی سمیت ملک سے باہر چلے جائیں اور وہیں رہیں، اسی طرح مجھے بھی پیغام ملتا رہا کہ آپ کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔

مریم نواز نے کہا کہ مجھے مسلسل ایک ہی پیغام ملتا رہا کہ آپ کی سوچ، تقاریر اور بیانات پر سخت اعتراض ہے جس کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی، ان کو یہ بھی لگا کہ میں نواز شریف کو ان کے خلاف بھڑکا رہی ہوں اور مجھ سے نمٹنا زیادہ مشکل ہے۔

ویڈیو دیکھیں:

The one message I received continuously was, ‘your mindset, speeches & statements are highly objectionable & you will have to pay for it.’ pic.twitter.com/nRSrVaNyRU