نواز شریف کو مجھے کیوں نکالا کا جواب مل گیا: جہانگیر ترین

ملتان(آئی این پی)تحریک انصاف کے سینئررہنما جہانگیرترین نے کہا ہے کہ نوازشریف کو مجھے کیوں نکالا؟کا بالاآخرجواب مل گیا کہ ا سے چور اور منی لانڈر ہونے کی وجہ سے جیل بھیجا گیا ہے۔

ٹویٹر پر اپنے پیغام میں جہانگیرخان ترین نے کہا کہ نواز شریف کا جعلی بیانیہ کہ ان کو وزارت عظمیٰ سے اقامہ کی وجہ سے نکالا گیا ہے غلط ثابت ہوگیاہے،چور اور منی لانڈرر ہونے کے احتساب عدالت کے تاریخی فیصلے کے بعد یہ بیانیہ مکمل طور پر تباہ ہوگیا ہے۔آج پاکستان کے لیے تاریخی کامیابی کا دن ہے۔

NS's fabricated narrative that he got ousted only for holding an Iqama, has been torn to shreds after NAB Court's historic verdict. 'Mujhe Kyun Nikala Sharif' finally gets the answer that he has been jailed for being a Chor & a Money Launderer. Great victory for Pakistan ????