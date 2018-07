”نواز شریف کی سزا سے صرف ایک ہی سبق ملتا ہے کہ ۔۔۔“شریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے ایسی بات کہہ دی کہ پاک فوج کو غصہ آجائے گا ”نواز شریف کی سزا سے صرف ایک ہی سبق ملتا ہے کہ ۔۔۔“شریں مزاری کی بیٹی ایمان ...

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیر اعظم نواز شریف کو احتساب عدالت کی جانب سے سزا ملنے کے بعد تحریک انصاف کی رہنما شریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری بھی بول پڑیں ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایمان مزاری نے کہا کہ نواز شریف کی سزا سے صرف ایک ہی سبق ملتا ہے کہ جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگتے ہیں تب تک آپ کرپٹ ،نا اہل اوربہت برے ہو سکتے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ جیسے ہی سویلین آئین میں دئیے گئے اختیارا ت کا استعمال کرتے ہیں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان اختیارات کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ کرے گی ۔

Moral of the story: u can be corrupt, incompetent & downright pure evil so long as you seek shelter with the establishment - the minute civilians exercise authority as granted to them in the Constitution, the military establishment will do everything it can to cut u down to size. — ایمان زینب (@ImaanZHazir) July 7, 2018

انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے واضح ہو گیا کہ آنے والے انتخابات میں ملٹری اسٹبلشمنٹ کی جانب سے انجینئرنگ کی جائے گی ۔جب میں سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ جنرلز ،ججوں اور بیورو کریٹس کا احتساب کریں گے تب ہی یقین آئے گا کہ پاکستان اب سیدھے راستے پر چل رہا ہے ۔

To all the people celebrating the #Avenfield verdict, ur short-sightedness will come to haunt u next. The verdict has made crystal clear that the upcoming elections are being engineered by the military establishment (& certain elements that have their support w/in the judiciary). — ایمان زینب (@ImaanZHazir) July 7, 2018

ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف پہلے وقتوں میں ان کا ہی بچہ تھا لیکن اگر اب وہ کرپٹ ہے جو کہ ایک سچ ہے ،تو پھر وہ ماضی میں بھی کرپٹ تھا ،اب اسے صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے اس دور حکومت میں اسٹبلشمنٹ کا حکم ماننے سے انکار کیا ۔

Nawaz Sharif was their boy back in the day. If he is corrupt now, which many of you so adamantly believe (and perhaps rightly so), he was corrupt back then too. The only reason he is being punished now is because he refused to follow establishment orders during this tenure. — ایمان زینب (@ImaanZHazir) July 7, 2018

ایمان مزاری نے کہا کہ آج اگر نواز شریف کی باری ہے تو کل جوبھی سویلین غلامی سے انکار کرے گا ،اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گا ۔

Today, its Nawaz. Tomorrow, it can be any other civilian who refuses to kowtow to the boys. The CIA is known for saying (abt their puppet military dictators): "yes, x is a son of a b**** but at least he is OUR son of a b****". Nawaz is no longer their b****, hence the witch-hunt. — ایمان زینب (@ImaanZHazir) July 7, 2018

انہوں نے کہا کہ مشرف نے حقیقت میں امریکہ کو پاکستان بیچ دیا اور وہ آزاد گھوم رہا ہے ،کیا یہ کرپشن نہیں ہے ؟کیا یہ غداری نہیں ہے ؟

Musharraf actually SOLD Pakistanis to the US and he roams free. That isn't corruption? That isn't treason? Why? You know the answer. We all do. Its been the same answer for the last 70 years... if you wear a uniform, you are a patriot no matter how much damage you do to Pak. — ایمان زینب (@ImaanZHazir) July 7, 2018

