بھارت اور سری لنکا کے میچ کے دوران سٹیڈیم کے اوپر کشمیر کی آزادی کا بینر فضا میں لہرا دیا گیا

لیڈز(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت اور سری لنکا کے میچ کے دوران سٹیڈیم کے عین اوپر فضا میں کشمیر کی بھارت سے آزادی کی آواز گونج اٹھی۔ہیڈنگلے لیڈز کے گراﺅنڈ میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان میچ کی پہلی اننگز کے دوران کشمیر کی آزادی کی گونج سنائی دی۔کرکٹ میچ کے دوران طیارہ بینر آویزاں کئے گراﺅنڈ کے اوپر چکر لگاتا رہا۔طیارے کے ساتھ کشمیر کی آزادی اور کشمیر میں نسل کشی روکنے کا بینر آویزاں تھا۔بینر پر انگلش زبان میں’انڈیا اسٹاپ جینوسائڈ اینڈ فری کشمیر‘ تحریر تھا۔

Free Kashmir: Aerial message at the India Vs Sri Lanka Match#INDvsSL pic.twitter.com/XEt8v0CoKS