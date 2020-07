ملک میں بارشیں شروع ہوتے ہی شاہد آفریدی نے ایسی دعا کر دی کہ ہر کوئی بے اختیار کہہ اٹھے ”آمین“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے مون سون کی بارشوں کے حوالے سے کہا ہے کہ دعا ہے یہ بارشیں ہمارے لئے باعث رحمت ہوں نا کہ پریشانیوں کا سبب بنیں۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاہد آفریدی نے اپنی چھوٹی بیٹی عروہ کو اٹھائے بارش سے قبل موسم کو انجوائے کرتے ایک تصویر شیئر کی۔ سابق کپتان نے لکھا کہ موسم میں یکدم حیرت انگیز تبدیلی اور مون سون کی پہلی بارش کو وہ اپنی چھوٹی کے ساتھ انجوائے کررہے ہیں۔

انہوں نے لکھا کہ ’امید ہے کہ شدید گرمی کے بعد بارشوں سے کراچی میں گرمی کی شدت میں نمایاں کمی ہو گی۔‘ ساتھ ہی دعائیہ کلمات لکھتے ہوئے سابق آل راؤنڈر نے لکھا کہ یہ بارشیں ہمارے لئے پریشانی نہیں بلکہ رحمت کا باعث بنیں۔ انہوں نے مداحوں سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کا بھی کہا۔

Wonderful change of weather, looking forward to the first rain of the season with my little angel. Hope the rains will bring relief for Karachi from the extreme heat. May it be a blessing for us without additional problems. Please take care of yourself and your families. pic.twitter.com/TUkabV8lto