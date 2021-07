’’مجھے ایوارڈز میں نامزد کرنا بند کردیں کیونکہ۔۔‘‘ میشا شفیع علی ظفر سے میزبانی کروانے پر ایوارڈ شو انتظامیہ پر برہم

لاہور (ویب ڈیسک) گلوکارہ میشا شفیع نے گلوکار و اداکار علی ظفر سے ایوارڈ کی تقریب میں میزبانی کروانے پر ایوارڈ شو کی انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔

دو روز قبل نجی ٹی وی چینل کی جانب سے سٹائل ایوارڈز کی تقریب لاہور میں منعقد کی گئی جس میں پاکستان شوبز سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے شرکت کرکے تقریب کو چار چاند لگادئیے۔ ایوارڈ شو کی میزبانی گلوکار و اداکار علی ظفر اور اداکارہ عروہ حسین سمیت متعدد فنکاروں نے کی تھی۔تاہم گلوکارہ میشا شفیع علی ظفر سے ایوارڈ شو کی میزبانی کروانے پر زیادہ خوش نظر نہیں آئیں اور انہوں نے ایوارڈ شو کی انتظامیہ پر غصے کا اظہار کیا ہے۔

میشا شفیع نے ٹوئٹر پر لکھا ’’ایک سیکنڈ۔۔ آپ جشن مناتے ہیں، ایوارڈ دیتے ہیں، ہراساں کرنے والوں کا دفاع اور حمایت کرتے ہیں، یہ خبریں اب پرانی ہوچکی ہیں، لہذا کوئی تعجب کی بات نہیں‘‘۔ میشا شفیع نے علی ظفر کا نام لیے بغیر شو انتظامیہ کو اس بات پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے تقریب کی میزبانی علی ظفر سے کروائی۔گلوکارہ میشا شفیع نے اپنی ٹوئٹ میں ایوارڈ کا نام مینشن کرتے ہوئے لکھا براہ مہربانی مجھے ایوارڈز میں نامزد کرنا بند کریں۔

1 sec… you celebrate/award/defend and support harassers, this is old news. So no surprises.

But shouldn’t ‘style’ awards atleast try to find someone with style 2 host their show?? And @HUMStyleAwards please stop nominating me ???????? I don’t need validation from enablers.