لڑکے اور لڑکی پر تشدد کرنے والا با اثر ملزم اب اس وقت کہاں ہے؟ تفصیلات سامنے آ گئیں

اسلام آباد (ویب ڈیسک) سوشل میڈیا پر لڑکی اور لڑکے پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اسلام آباد پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے تشدد کرنے والے بااثر ملزم عثمان مرزا کو گرفتار کر لیا۔

اسلام آباد میں عثمان مرزا نامی شخص نے نوجوان لڑکے اور لڑکی کوتشدد کا نشانہ بنایا، لوگوں نے روکنےکی کوشش کی تو ملزم نے نوجوان لڑکے لڑکی کو مغلظات بکیں اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بااثر شخص لڑکے اور لڑکی کو ہراساں کر رہا ہے، ان پر تشدد کر رہا ہے اور مغلظات بھی بک رہا ہے۔ملزم کی اسلحے کی نمائش کرتے ہوئے پرانی ویڈیوز بھی منظر عام پر آگئی ہیں، ایک ویڈیو ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری کی جانب سے بھی ٹوئٹر پر شیئر کی گئی ہے۔

2 videos of #UsmanMirza show the kind of entitlement he seems to enjoy in the heart of capital pic.twitter.com/r3Ng7RAb1J