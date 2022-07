قومی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کیلئے سری لنکا پہنچ گئی

کولمبو (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم بابر اعظم کی قیادت میں کولمبو پہنچ گئی جہاں وہ سری لنکا کیخلاف دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سری لنکا کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کولمبو پہنچ گئی ہے۔بابر اعظم کی قیادت میں زیادہ تر کھلاڑی نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر سے پی سی بی کی گاڑی میں علامہ اقبال ائیرپورٹ پہنچے اور کولمبو کے لیے روانہ ہوئے۔

لاہور سے تعلق رکھنے والے کرکٹرز گھروں سے ائیرپورٹ آئے، کھلاڑیوں نے لاونچ میں جانے سے پہلے مداحوں کے ساتھ سلیفیاں بھی بنوائیں۔پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ سولہ جولائی سے شروع ہوگا، دوسرا ٹیسٹ 24 جولائی سے طے ہے۔

