"مس مارول" میں فواد خان اور مہوش حیات کی کیمسٹری نے مداحوں کے دل جیت لیے "مس مارول" میں فواد خان اور مہوش حیات کی کیمسٹری نے مداحوں کے دل جیت لیے

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) ویب سیریز مس مارول میں فواد خان اور مہوش حیات کی کیمسٹری اور اداکاری نے سب مداحوں کے دل جیت لیے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق امریکی ویب سیریز مس مارول کے بینر تلے پاکستانی فلم ساز شرمین عبید چنائے کی ڈائریکشن میں بننے والی اس سیریز میں پاکستانی اداکاروں اور فنکاروں کے چرچے جاری ہیں۔ اس سیریز کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ہا لی ووڈ اور بالی ووڈ سمیت پاکستانی فنکاروں نے ایک ساتھ کام کیا اور اپنی اداکاری کے جوہڑ دیکھائیں ہیں،۔تا ہم ویب سریز کی 5 ویں قسط میں اداکارہ مہوش حیات اور فواد خان کی کیمسٹری نے شائقین کو حیران کر دیا ۔ گزشتہ سال جب اس بات کی تصدیق کی گئی کہ پاکستانی اداکار فواد خان" مس مارول "کا حصہ ہو ںگے ،اس وقت سے مداح اس سیریز کے ریلیز ہونے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے ۔لیکن یہ انتظار اس وقت ختم ہوا جب مس مارول کی چوتھی قسط میں فواد خان کے کردار کی پہلی جھلک دیکھائی گئی۔

مس مارول کی تازہ ترین قسط میں فواد خان کا طویل کردار نظر آیا وہ کمالہ خان کے پردادا (حسن) کے روپ میں نظرآئے جبکہ مہوش حیات کمالہ خان کی پردادی(عائشہ) کا کردار نبھاتے نظرآئیں۔سریز کی 5 ویں قسط کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اداکارہ مہوش حیات اور فواد خان کا کردار انتہائی جاندار دکھایا گیا اور اس میں تقسیم ہندوستان کی تلخ یادوں کو بھی پیش کیا گیا۔

پاکستانی سٹار فواد خان کو تحریک آزادی کے رہنما کے طور پر متعارف کرایا گیا، جبکہ سیریز کی نئی قسط میں آزادی سے پہلے کے دور کو بھی دکھایا گیا کہ حسن اور عائشہ کیسے ملتے ہیں یہ بھی دکھایا گیا کہ عائشہ اور حسن اپنی بیٹی ثنا کے ساتھ کس طرح تقسیم ہند کے وقت پاکستان منتقل ہونے کیلئے غور کرنے پر مجبور تھے۔

Fawad Khan's acting was amazing in #MsMarvel Episode 5, the expressions were brilliant and the struggle to get independence from British and the pain in his eyes when talking to Muslims was real❤️ pic.twitter.com/GGwjpcD59Z — ???????????????????????? ???????????????????????? - Ms Marvel Era ⚡️ (@MarvelUpdatesPK) July 6, 2022

قسط میں دیکھایا گیا ہے کہ حسن کس طرح ثناءکے ساتھ پاکستان جانے والی آخری ٹرین پر چڑھنے میں کامیاب ہوا اور عائشہ کیوں نہیں پہنچ سکی۔جس سے مداحوں میں غم کے تاثرات بھی دیکھے گئے۔

#MsMarvel episode 5 SPOILERS! . . . . A mother's helplessness, a father's fear and a child's heart wrenching cries for her parents, episode 5 was all about pain pic.twitter.com/lnc310x0HV — Sam♡ | Ms Marvel Era (@greattragedies) July 6, 2022

واضح رہے کہ فلم ساز شرمین عبید چنائے نے اپنے انٹر ویو میں بتایا تھا کہ وہ آزادی کی تلخ یادوں کو اس سیریز میں واضح دیکھانا چاہتی ہیں۔