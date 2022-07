کراچی سے لاہور آ کر شادی کرنے والی دعا اور اس کے شوہر ظہیر کا یوٹیوب چینل بنانے کا اعلان

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )کراچی سے لاپتہ ہونے والی دعا زہرہ اور اس کے شوہر ظہیر نے اپنی شادی سے متعلق لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کیلئے یو ٹیوب چینل بنانے کا اعلان کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق حال ہی میں یو ٹیوبر زنیرہ ماہم کو دیے گئے انٹرویو میں ظہیر اور دعا نے یوٹیوب چینل بنانے کا اعلان کیا ہے

یوٹیوبر کے پوچھنے پر ظہیر نے بتایا کہ یوٹیوب چینل بنانے کی وجہ لوگوں تک اپنا سچ خود پہنچانا ہے، لوگوں کو شک ہے کہ دعا کو کوئی سکھاتا ہے اور دعا کے بیانات دباؤ کے پیش نظر ہوتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔

ظہیر احمد کا کہنا تھا کہ یوٹیوب چینل پر ہمارے وی لاگس بھی آئیں گے اور ہم لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔

Dua zehra and Zaheer are going to start vlogs to answer all the queries of people regarding their marriage#lollywoodspace #duazahracase #duazehra #duazahra #duazehrakazmi #mehdialikazmi #zunairainam #zaheerahmed pic.twitter.com/pG9NRjp49Z